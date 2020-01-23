وسط ملاحقة القادسية والباطن.. العين يتصدر والنجوم يختفي

في ختام الجولة 21 من دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الأولى

استعاد فريق العين صدارة دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى لكرة القدم، بفوزه على الخليج 2 - 1 في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب مدينة الملك سعود الرياضية بالباحة في ختام الجولة 21 للمسابقة.

وسجل هدفي العين فيصل الدوسري وسعد الحربي، فيما سجل علاء الحجي هدف الخليج الوحيد، ليرفع العين رصيده إلى 43 نقطة في المركز الأول، فيما توقف رصيد الخليج عند 23 نقطة في المركز الخامس عشر.

وتخطى الكوكب ضيفه الطائي بهدف نظيف سجله اللاعب إيمانويل بناهيني، ليرفع الكوكب رصيده لـ27 نقطة في المركز الحادي عشر، فيما توقف رصيد الطائي عند 30 نقطة في المركز العاشر.

وتغلب البكيرية على ضيفه الجيل بنتيجة 2 - 1، سجلها الحاج باري، فيما سجل جاسم الحمدان هدف الجيل الوحيد، ليرفع رصيده لـ33 نقطة في المركز الخامس، فيما توقف رصيد الجيل عند 25 نقطة في المركز الرابع عشر.

وفاز النهضة على ضيفه الباطن بهدفين نظيفين؛ سجلهما كل من شيبان تراوري ولسعد الجزيري، ليصل إلى النقطة 33 نقطة في المركز السادس، فيما توقف رصيد الباطن عند 39 نقطة في المركز الثالث.

وفي ختام مباريات الجولة تغلب أحد على مضيفه الأنصار بهدفين نظيفين؛ سجلهما كل من ريان حسن وطارق العجمي، ليرفع أحد رصيده لـ35 نقطة في المركز الرابع، فيما توقف رصيد الأنصار عند 19 نقطة في المركز الثامن عشر.