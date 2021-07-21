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خلال الفترة المتبقية من موسم حج هذا العام

الهلال الأحمر يدعو الحجيج للتقيد بتعليمات السلامة

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دعت هيئة الهلال الأحمر السعودي حجاج بيت الله الحرام إلى اتباع تعليمات السلامة والصحة العامة أثناء وجودهم في مشعر منى ومكة المكرمة خلال الفترة المتبقية من موسم حج هذا العام.

وأهابت الهيئة بضيوف الرحمن المحافظة على النظافة العامة من خلال اتباع الإجراءات والاحترازات الصحية اللازمة، وطلب استشارة الطبيب والفريق الطبي عند الشعور بأي إرهاق أو إعياء أو أعراض مرضية؛ لأخذ التدابير الوقائية والعلاجية اللازمة، ووضع المخلفات في الأماكن المخصصة لها.