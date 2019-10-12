بالأسماء.. تعرف على 38 قتيلاً في كتاف صعدة.. قيادات مخابرات وألوية حوثية

انفوجرافيك يرصد 38 من أشهر الهالكين من الميليشيات الإرهابية

قتل عشرات القيادات من الميليشيات الحوثية الإرهابية في كتاف صعدة خلال فترة قصيرة خلال المواجهات المتواصلة لتحرير المواقع التي تسيطر عليها الميليشيات الحوثية الإرهابية بعد انقلابها على السلطة في الجمهورية اليمنية، ونجحت قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن من تحقيق تقدم كبير.

وكان من أشهر الهالكين من الميليشيات 38 من قيادات المخابرات والعسكريين الميدانيين، وكذلك قيادات قبلية موالية للميليشيات الحوثية، ومن بينهم قيادات الألوية العسكرية.

وفي المرفق انفوجرافيك يرصد أسماء 38 من الهالكين الحوثيين خلال وقت قصير في صعدة.

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12 أكتوبر 2019 - 13 صفر 1441 10:31 PM

انفوجرافيك يرصد 38 من أشهر الهالكين من الميليشيات الإرهابية

بالأسماء.. تعرف على 38 قتيلاً في كتاف صعدة.. قيادات مخابرات وألوية حوثية

محمد المواسي

الرياض

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قتل عشرات القيادات من الميليشيات الحوثية الإرهابية في كتاف صعدة خلال فترة قصيرة خلال المواجهات المتواصلة لتحرير المواقع التي تسيطر عليها الميليشيات الحوثية الإرهابية بعد انقلابها على السلطة في الجمهورية اليمنية، ونجحت قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن من تحقيق تقدم كبير.

وكان من أشهر الهالكين من الميليشيات 38 من قيادات المخابرات والعسكريين الميدانيين، وكذلك قيادات قبلية موالية للميليشيات الحوثية، ومن بينهم قيادات الألوية العسكرية.

وفي المرفق انفوجرافيك يرصد أسماء 38 من الهالكين الحوثيين خلال وقت قصير في صعدة.

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