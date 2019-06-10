الخدمة المدنية: لا صحة لتغيير أوقات الدوام إلى الليل بسبب الأجواء الصيفية

أكدت أهمية متابعة أخبار الوزارة عبر قنوات التواصل الرسمية

أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخدمة المدنية أنه لا صحة لما يتم تداوله بأن الوزارة قررت تغيير أوقات دوام موظفي القطاع العام إلى الليل بسبب الأجواء الصيفية.



وأضاف المتحدث عبر حسابه على "تويتر": ونؤكد على متابعة أخبار الوزارة عبر قنوات التواصل الرسمية، وما يُنشر في وسائل الإعلام الرسمية.

