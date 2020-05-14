الرئيس الأمريكي يعلن عن موعد توفر لقاح كورونا نهاية العام الجاري

أشاد بالإجراءات التي اتخذتها بعض الولايات فيما يتعلق بعودة الحياة الاقتصادية

رجح الرئيس الأميركي دونالد ترامب اليوم أن يتم الحصول على لقاح ضد فيروس كورونا في موعد أقصاه نهاية العام الجاري، مشيدًا بالإجراءات التي اتخذتها بعض الولايات الأمريكية فيما يتعلق بعودة الحياة الاقتصادية.

وقال الرئيس ترامب في تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي: إن هناك "أرقامًا جيدة تأتي من الولايات التي فُتحت، أمريكا تستعيد حياتها، العمل على اللقاح يبدو واعدًا جدًّا، قبل نهاية العام. وبالمثل، حلول أخرى!".

الرئيس الأميركي دونالد ترامب فيروس كورونا الجديد

12

14 مايو 2020 - 21 رمضان 1441 08:23 PM

أشاد بالإجراءات التي اتخذتها بعض الولايات فيما يتعلق بعودة الحياة الاقتصادية

الرئيس الأمريكي يعلن عن موعد توفر لقاح كورونا نهاية العام الجاري

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الرياض

5 11,906

رجح الرئيس الأميركي دونالد ترامب اليوم أن يتم الحصول على لقاح ضد فيروس كورونا في موعد أقصاه نهاية العام الجاري، مشيدًا بالإجراءات التي اتخذتها بعض الولايات الأمريكية فيما يتعلق بعودة الحياة الاقتصادية.

وقال الرئيس ترامب في تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي: إن هناك "أرقامًا جيدة تأتي من الولايات التي فُتحت، أمريكا تستعيد حياتها، العمل على اللقاح يبدو واعدًا جدًّا، قبل نهاية العام. وبالمثل، حلول أخرى!".

الرابط المختصر

الكلمات المفتاحية

الرئيس الأميركي دونالد ترامب فيروس كورونا الجديد

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020