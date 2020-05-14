الرئيس الأمريكي يعلن عن موعد توفر لقاح كورونا نهاية العام الجاري

أشاد بالإجراءات التي اتخذتها بعض الولايات فيما يتعلق بعودة الحياة الاقتصادية

رجح الرئيس الأميركي دونالد ترامب اليوم أن يتم الحصول على لقاح ضد فيروس كورونا في موعد أقصاه نهاية العام الجاري، مشيدًا بالإجراءات التي اتخذتها بعض الولايات الأمريكية فيما يتعلق بعودة الحياة الاقتصادية.

وقال الرئيس ترامب في تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي: إن هناك "أرقامًا جيدة تأتي من الولايات التي فُتحت، أمريكا تستعيد حياتها، العمل على اللقاح يبدو واعدًا جدًّا، قبل نهاية العام. وبالمثل، حلول أخرى!".