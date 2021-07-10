غدًا الأحد.. إيداع أكثر من مليون ريال مكافآت طلاب وطالبات القنفذة

تشمل طلبة مدارس تحفيظ القرآن والتربية الخاصة والإعاقات

تودع إدارة تعليم القنفذة يوم غد الأحد، الموافق الأول من شهر ذي الحجة، أكثر من مليون ريال مكافآت الطلاب والطالبات لشهر شوال لعام 1442 هـ.



وأكد مدير تعليم القنفذة، الدكتور محمد الزاحمي، أن صرف المكافآت يشمل طلاب وطالبات مدارس تحفيظ القرآن الكريم والتربية الخاصة والإعاقات الجسمية والصحية وأبناء المعلم والمعلمة المتوفيَيْن.



وأكد الدكتور الزاحمي حرص الإدارة ممثلة في قسم خدمات الطلاب والطالبات والشؤون الإدارية والمالية على إنهاء إجراءات الصرف، متمنيًا لأبنائه دوام التوفيق.