حصيلة 24 ساعة.. "كورونا" يصيب 2.310 عراقيين ويقتل 90

عدد المرضى بالفيروس يرتفع إلى 92.530

سجل العراق خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 2.310 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، مما رفع إجمالي عدد الإصابات منذ تفشي الوباء إلى 92.530 إصابة.

وأوضحت وزارة الصحة العراقية في بيان اليوم (الأحد)، أنها سجلت 90 حالة وفاة جديدة، مما رفع إجمالي حالات الوفاة إلى3.781، فيما سُجلت 2036 حالة شفاء جديدة, مما رفع إجمالي حالات الشفاء إلى 60528 حالة.

وأضافت أن عدد المصابين الراقدين في المستشفيات في عموم العراق بلغ 28.221، منهم 389 في العناية المركزة.