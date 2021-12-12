3365 أسرة تستفيد عبر "خيرات" من وجبات مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل

عدد المناسبات التي تم تغطيتها وصل 756 وبلغ عدد الوجبات أكثر من 20 ألفًا

تواصل جمعية خيرات لحفظ النعمة أعمالها في النسخة السادسة لمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل، بشكل يومي لحفظ النعمة من الهدر في المناسبات التي يشهدها المهرجان.

وأوضح المشرف العام على الجمعية عبدالله السبيعي، أن العمل يسير وفق ما خُطط له، حيث بلغ عدد المناسبات التي تم تغطيتها 756 مناسبة، وذلك خلال العشرة أيام الماضية وتحديدًا منذ انطلاقة المهرجان يوم 29 نوفمبر وحتى 11 ديسمبر الحالي، وموضحًا أن عدد الوجبات بلغ 20.181 وجبة استفادت منها 3365 أسرة.

وثمّن السبيعي التعاون الكبير الذي تجده من إدارة نادي الإبل وأصحاب المنقيات في تسهيل عملها في المهرجان، من أجل القيام بهذا العمل الكبير وحفظ فائض الطعام من الهدر، متمنيًا التوفيق للجميع.

يُذكر أن الجمعية وزعت حتى الآن 4.381 كيلو من اللحم و630 من القعدان إلى جانب 620 كيلو أرز، فيما تواصل أعمالها بشكل يومي بأرض المهرجان.