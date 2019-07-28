الأمراء ينعون الأمير بندر بن عبدالعزيز

انتقل إلى رحمة الله تعالى الأمير بندر بن عبدالعزيز اليوم الأحد.

أعلن ذلك عدد من الأمراء عبر حساباتهم الرسمية على "تويتر"؛ وسطَّروا عبارات النعي في الأمير الراحل.

"سبق" تقدِّم العزاء لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي العهد، ولأبناء وأحفاد الفقيد، سائلين المولى -عز وجل- أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته.

{إنَّا للهِ وإنَّا إِلَيْه رَاجِعُوْن}

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28 يوليو 2019 - 25 ذو القعدة 1440 08:44 PM

الأمراء ينعون الأمير بندر بن عبدالعزيز

عبدالله البرقاوي

الرياض

28 37,909

انتقل إلى رحمة الله تعالى الأمير بندر بن عبدالعزيز اليوم الأحد.

أعلن ذلك عدد من الأمراء عبر حساباتهم الرسمية على "تويتر"؛ وسطَّروا عبارات النعي في الأمير الراحل.

"سبق" تقدِّم العزاء لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي العهد، ولأبناء وأحفاد الفقيد، سائلين المولى -عز وجل- أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته.

{إنَّا للهِ وإنَّا إِلَيْه رَاجِعُوْن}

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