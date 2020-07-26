ضبط متورّط في 3 جرائم انتحال صفة رجل أمن بمكة.. استولى على أموال من وافدين

الشرطة: جرى توقيفه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه لإحالته إلى فرع النيابة العامة

صرّح المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرّمة الرائد محمد الغامدي، بأن الجهات الأمنية تمكنت -بفضل الله- من القبض على (مواطن في العقد الرابع من العمر)، إثر تورطه في ارتكاب (3) جرائم انتحال صفة رجل أمن، واستيقاف الوافدين والاستيلاء على ما بحوزتهم من مبالغ مالية.

وجرى توقيفه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، لإحالته إلى فرع النيابة العامة.