الرئيس الأمريكي يعلن حزمة اجراءات جديدة لمواجهة كورونا.. تعرَّف عليها

أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن؛ حزمة تدابير جديدة لمواجهة تفشي فيروس كورونا، تشمل إلزام العاملين في الشركات الكبرى بأخذ اللقاح أو إجراء فحص أسبوعي، طبقاً لـ "بي بي سي".

الإجراءات الجديدة تتضمن تفويضاً بتطعيم ملايين الموظفين الفيدراليين، في وقت يتعرّض فيه الرئيس الأمريكي لضغوطٍ بسبب ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا.

وتسبّب الفيروس في مقتل 650 ألف أمريكي، واستنزاف كامل طاقة المستشفيات.

وكان بايدن؛ قد وعد بـ"صيف من الحرية" بلا الفيروس، لكن انتشار المتغير الجديد "دلتا" حال دون ذلك.

4

10 سبتمبر 2021 - 3 صفر 1443 01:28 PM

الرئيس الأمريكي يعلن حزمة اجراءات جديدة لمواجهة كورونا.. تعرَّف عليها

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

5 1,522

أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن؛ حزمة تدابير جديدة لمواجهة تفشي فيروس كورونا، تشمل إلزام العاملين في الشركات الكبرى بأخذ اللقاح أو إجراء فحص أسبوعي، طبقاً لـ "بي بي سي".

الإجراءات الجديدة تتضمن تفويضاً بتطعيم ملايين الموظفين الفيدراليين، في وقت يتعرّض فيه الرئيس الأمريكي لضغوطٍ بسبب ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا.

وتسبّب الفيروس في مقتل 650 ألف أمريكي، واستنزاف كامل طاقة المستشفيات.

وكان بايدن؛ قد وعد بـ"صيف من الحرية" بلا الفيروس، لكن انتشار المتغير الجديد "دلتا" حال دون ذلك.

الرابط المختصر

الكلمات المفتاحية

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021