في عيد الطائف: جلسات غنائية وألعاب هوائية وألعاب نارية.. ٨٤ ألف زائر للفعاليات في يومَيْن

شهدت الفعاليات التي نظَّمتها أمانة الطائف إقبالاً كبيرًا من سكان الطائف وزوَّارها.

وتنوعت الفعاليات بين جلسات غنائية، وألعاب هوائية للأطفال، وألعاب نارية، ومسابقات.. وغيرها.

وقالت الأمانة إن زوار فعالياتها تجاوزوا 45 ألف زائر في اليوم الأول، وزاد على 39 ألف زائر في اليوم الثاني.