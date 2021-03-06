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يسعى إلى الضغط على السياسيين للاتفاق على وزارتها

لبنان.."دياب" يهدد بالتوقف عن تصريف الأعمال إذا لم تشكل الحكومة

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هدد رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبناني حسان دياب، اليوم (السبت)، بالاعتكاف والتوقف عن أداء مهامه؛ للضغط على السياسيين لتشكيل حكومة جديدة.



ونقلت "رويترز" عن "دياب" قوله: "إذا ساعد الاعتكاف في تشكيل الحكومة، فأنا مستعد للجوء إليه، رغم أنه يتعارض مع قناعاتي لأنه يعطل الدولة برمتها ويضر باللبنانيين".



واستقالت حكومة "دياب" على خلفية انفجار 4 أغسطس في مرفأ بيروت، الذي دمر مساحات شاسعة من العاصمة.