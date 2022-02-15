"الأمر بالمعروف" تفعّل حملاتها في المجمعات التجارية وعبر سياراتها الرسمية بالرياض

لتعزيز منهج أهل السنة والجماعة في وجوب السمع والطاعة.. والتحذير من الجماعات

فعّلت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمدينة الرياض، ممثلة بمراكزها الإشرافية حملات الرئاسة العامة التوعوية في المجمعات التجارية وعبر السيارات الرسمية التي دشّنها الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند.

وأكد رئيس هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في مدينة الرياض، الدكتور محمد بن عبدالله القرني، حرص هيئة الرياض على تفعيل البرامج التوعوية التي تخدم المجتمع وتسهم في بث القيم والمبادئ الإسلامية.

من جانبه، بيّن مدير عام فرع الرئاسة العامة بمنطقة الرياض عبدالله بن محمد الشبانات، أن فرع الرئاسة العامة بهيئاته والمراكز التابعة له، من مهامه نشر العبارات التوعوية المعتمدة من الرئاسة، التي تتضمن تعزيز منهج أهل السنة والجماعة في وجوب السمع والطاعة، والتحذير من الجماعات والتحزبات عبر الشاشات الإلكترونية واللوحات.