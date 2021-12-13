أمير الشرقية ونائبه يتقدمان جموع المصلين لأداء صلاة الاستسقاء

أمَّ المصلين مدير عام فرع وزارة الشؤون الإسلامية بالمنطقة

إنفاذًا لدعوة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بإقامة صلاة الاستسقاء في جميع مناطق المملكة، تَقدم الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، وبحضور الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز ‫نائب أمير المنطقة الشرقية، ‏صباح اليوم، جموع المصلين لأداء صلاة الاستسقاء في جامع الملك فهد بمحافظة الخبر.

وقد أَمَّ المصلين الشيخ عمر الدويش مدير عام فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمنطقة الشرقية، وحضر الصلاةَ وكيل إمارة المنطقة الشرقية د.خالد بن محمد البتال، ومحافظ الخبر سليمان الثنيان، ومدير شرطة المنطقة الشرقية اللواء عبدالله القريش، وعدد من المسؤولين وجمع من المواطنين.