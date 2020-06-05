"بلدي ثار" يزور أمين نجران لمناقشة عدة مطالبات

المباحثات تضمنت موضوع الحيز العمراني الدائم

استقبل أمين منطقة نجران، في مكتبه، أعضاء المجلس البلدي بمحافظة ثار، الذين حضروا لعرض احتياجات المحافظة والمراكز التابعة لها واحتياجات الأهالي.

وشهدت الزيارة مناقشة عدة مواضيع سبق تقديم طلبات بشأنها، من أهمها الحيز العمراني الدائم؛ حيث قال أمين منطقة نجران: اهتممنا بذلك الموضوع، وأصبح معتمدًا حالياً ضمن صلاحيات أمانة المنطقة، ويجري العمل على هذه المرحلة.

وشهد اللقاء النقاش حول مرمى سمر العائد لبلدية محافظه حبونا وما يشكله من أضرار على المحافظة والسكان؛ حيث أوضح أمين منطقة نجران أن هناك لجانًا تتابع الموضوع في الوقت الحالي.

وأضاف: سيتم عرض الأمر على الأرصاد وحماية البيئة وستنهي اللجنة عملها في القريب العاجل.

وبحث المشاركون في اللقاء دعم مشاريع المحافظة التي تعتبر من أكبر المحافظات الشمالية من حيث المساحة وعدد المراكز.

وتقدم أعضاء المجلس بالشكر والتقدير لأمين المنطقة على حسن الاستقبال والاستماع لمطالب المحافظة.

وحضر الزيارة أعضاء المجلس البلدي بثار كل من: هويج آل مخلص، سلطان آل مطلق، عوض آل راكة، مسفر آل مطلق.