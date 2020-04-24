الصين: تسجيل 6 إصابات جديدة بفيروس كورونا.. بلا وفيات لليوم السادس

الأرقام اليومية تؤكّد أنها قطعت شوطاً على طريق التعافي من الوباء

أعلن بر الصين الرئيس تسجيل 6 إصابات جديدة بفيروس كورونا حتى نهاية يوم 23 أبريل، نزولاً من عشر حالات كان قد سجّلها قبل يوم؛ ليصل إجمالي عدد المصابين بمرض "كوفيد-19" إلى 82804.

وقالت لجنة الصحة الوطنية في بيان، اليوم الجمعة، إن حالتين من الحالات الجديدة قَدِمتا من الخارج.. وكانت هناك ست حالات وافدة في اليوم السابق.

وارتفع عدد المرضى الجدد الحاملين للفيروس، لكن لم تظهر عليهم أعراض الإصابة إلى 34 حالة من 27 في اليوم السابق، طبقاً لـ "رويترز".

ولم تُسجل أي حالات وفيات لليوم السادس على التوالي، وظل إجمالي الوفيات في بر الصين الرئيس عند 4632 حالة دون تغيير.

وعلى مدار الأسابيع القليلة الماضية، تؤكّد الأرقام اليومية أن الصين قطعت شوطاً على طريق التعافي من الوباء؛ ما دفع الحكومة إلى تخفيف القيود التي فرضتها على السكان منذ بدء تفشي هذا الفيروس من مدينة ووهان وسط البلاد في ديسمبر الماضي.