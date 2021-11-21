شرطة جازان تطيح بـ5 مواطنين ألحقوا الضرر بثلاث مركبات بالريث وأحرقوها

اتّخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية وأحيلوا إلى النيابة العامة

‬صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة جازان بأن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال أسفرت عن القبض على 5 مواطنين ألحقوا الضرر بثلاث مركبات لمواطن في محافظة الريث وأحرقوها؛ لخلافات سابقة بينهم، وجرى إيقافهم، واتّخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وأحيلوا إلى النيابة العامة بمنطقة جازان.

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21 نوفمبر 2021 - 16 ربيع الآخر 1443 04:57 PM

اتّخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية وأحيلوا إلى النيابة العامة

شرطة جازان تطيح بـ5 مواطنين ألحقوا الضرر بثلاث مركبات بالريث وأحرقوها

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الرياض

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‬صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة جازان بأن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال أسفرت عن القبض على 5 مواطنين ألحقوا الضرر بثلاث مركبات لمواطن في محافظة الريث وأحرقوها؛ لخلافات سابقة بينهم، وجرى إيقافهم، واتّخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وأحيلوا إلى النيابة العامة بمنطقة جازان.

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