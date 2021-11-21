شرطة جازان تطيح بـ5 مواطنين ألحقوا الضرر بثلاث مركبات بالريث وأحرقوها

اتّخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية وأحيلوا إلى النيابة العامة

‬صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة جازان بأن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال أسفرت عن القبض على 5 مواطنين ألحقوا الضرر بثلاث مركبات لمواطن في محافظة الريث وأحرقوها؛ لخلافات سابقة بينهم، وجرى إيقافهم، واتّخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وأحيلوا إلى النيابة العامة بمنطقة جازان.