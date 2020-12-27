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حسام بن سعود: سامحونا.. غدًا يبدأ التشغيل التجريبي ونقل باقي الأقسام قريبًا

"الحلم يتحقق".. افتتاح مستشفى المخواة العام بعد 10 سنوات انتظار

أعلن أمير الباحة الدكتور حسام بن سعود افتتاح مستشفى المخواة جزئياً غداً الاثنين والبدء في استكمال نقل الأقسام بعد 34 يومًا من الآن.



وقال أمير الباحة: "الحمد لله بعد سنوات طوال تحقق الحلم، تم تدشين المستشفى الذي أمضى 10 سنوات متوقفًا والحمد لله استطعنا، ويسامحنا المواطنون على تأخرنا، ولكن صادفتنا ظروف العام الماضي من كوفيد وغيره أثرت على سير العمل، غدًا الاثنين يبدأ التشغيل التجريبي للمستشفى بتشغيل بعض الأقسام غير الرئيسية وإن شاء الله يوم 8 من شهر 6 سيكون البدء في انتقال جميع الأقسام".



وأضاف: "أشكر مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان وسمو ولي العهد على دعمهما المستمر لكل القطاعات في كل المجالات في كل الأنشطة وأشكر وزير الصحة الذي كان متعاونًا لأبعد الحدود الحمد لله".



وحول المبنى القديم وهل سيستفاد منه أوضح أمير منطقة الباحة أن "بعض الأقسام لا تزال صالحة وقد يستفاد منها في نقل بعض مراكز طب الأسنان وبعض ما يخص الصحة فيما يفيد مواطني المخواة، ولكن هناك جزء منه عمره 50 سنة والدفاع المدني أفاد بأنه غير صالح سننظر ماذا سيكون بالتعاون مع الوزارة والمحافظة والمديرية".



وكان أمير الباحة قد خاطب مدير الشؤون الصحية بالمنطقة مطلع عام 1439 هـ قائلاً: "هذا المستشفى ضيّق صدري، شفته اليوم ولازم يخلص".



يُشار إلى أن مشروع مستشفى المخواة العام، كان قد وضع حجر أساسه أمير منطقة الباحة الراحل محمد بن سعود بن عبدالعزيز -رحمه الله- في ربيع الأول من عام 1431هـ، بتكلفة 133 مليون ريال، وبسعة 200 سرير.