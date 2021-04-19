كم نسبة السعوديات بقطاع العقار؟ إحصاءات عن الإسكان والأسعار والقروض

حملت ضخ 344 ألف وحدة في العام المنقضي وتراجع إيجارات المساكن 1 %

أصبح قطاعا "البناء والتشييد" و"الأنشطة العقارية" من القطاعات الجاذبة للسعوديات، إذ تجاوزت نسبة الموظفات في القطاعين 33% من خلال استحداث فرص وظيفية جديدة لخريجات الجامعات والكليات التقنية والمهنية، ويعمل في القطاع العقاري أكثر من 300 ألف عامل سعودي من الجنسين، بحسب تقرير "مركز البيانات والرصد الإسكاني" التابع لوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان.

وارتفع عدد السعوديات العاملات في قطاع التشييد خلال الربع الرابع إلى 96,199 موظفة سعودية بزيادة 805 موظفات مقارنة بالربع الثالث 2020، فيما تمّ توظيف 111 فتاة خلال الربع الرابع 2020 في قطاع "الأنشطة العقارية".

وأظهرت نشرة الإسكان للربع الأخير 2020 تطورات إيجابية شهدها قطاع الإسكان على الرغم من استمرار تأثير جائحة فيروس كورونا، وسجّل عدد المستفيدين من القرض العقاري المدعوم خلال 2020 نحو 222 ألف أسرة، وشهدت السوق دخول أكثر من 350 ألف وحدة سكنية جديدة تحت الإنشاء بنمو سنوي 9%، منها 100844 وحدة بدأ أعمال بنائها خلال الربع الأخير 2020 بارتفاع 37% عن 2019، ونحو 23% مقارنة بالربع الثالث 2020.

وبحسب مؤشر انتهاء البناء خلال 2020، بلغ عدد الوحدات السكنية التي تم الانتهاء من بنائها خلال العام الماضي 344553 وحدة سكنية في جميع مناطق المملكة بارتفاع 4.3% مقارنة بعام 2019، منها 105867 وحدة سكنية دخلت إلى السوق خلال الربع الرابع، بنمو 30% على أساس سنوي و19% على أساس ربعي.

وأكدت النشرة استقرار أسعار العقارات السكنية على مستوى المملكة عند حدود 0.2%؛ في الربع الأخير من2020 على أساس ربعي، وبنسبة 0.5% على أساس سنوي، وانخفاض أسعار الشقق بنسبة 0.2%، وتراجع إيجارات المساكن 1% على أساس ربعي و2.4% على أساس سنوي، كما تراجعت أسعار أعمال صيانة المساكن 0.3% على أساس ربعي.