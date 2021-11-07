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شرطة الرياض: تمّ توقيفهم واُتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية وإحالتهم إلى النيابة العامة

القبض على 11 شخصاً سطوا على شركات واستولوا على أموال جرى تحويلها خارج المملكة

صَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس؛ بأن المتابعة الأمنية لمكافحة الجرائم وتعقب مرتكبيها، أسفرت عن تمكُّن الجهة المختصّة بشرطة المنطقة من القبض على (11) شخصاً؛ مواطن و(10) مقيمين من الجنسية اليمنية، ارتكبوا حوادث جنائية تمثلت في السطو على مقار شركات والاستيلاء على خزائن أموال وتحويلها إلى خارج المملكة بطرقٍ متعدّدة، متخذين من وحدة سكنية بأحد الأحياء مقراً لذلك، وبلغت المسروقات (1,704,846) ريالاً، وضُبط بحوزتهم مبلغ (46,526) ريالاً، وتمّ توقيفهم واُتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهم إلى النيابة العامة.