شاهد.. نجاة شخص في تصادم مركبة بسيارته المتوقفة بجوار محل بجدة

كان يقف على مسافة سنتيمترات من المركبة المسرعة التي ارتطمت بها

أظهر مقطع فيديو متداول بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، نجاة شخص بجدة من موت محقق، بعد أن اصطدمت مركبة بسيارته أثناء توقفها بجوار أحد المحال وأثناء محاولة المواطن فتح صندوق سيارته.

وأظهر المقطع إحدى السيارات المسرعة تتجه لمركبة متوقف صاحبها بجوار أحد المحال بجدة، وكان يريد فتح صندوق السيارة واصطدمت بسيارته ونجا من موت محقق حيث كان على مسافة ستنمترات من المركبة المسرعة التي اصطدمت به، ليصاب فقط إصابة طفيفة فيما تعرضت مركبته لأضرار بالغة، ويرجع الحادث إلى انشغال قائد المركبة الأخرى.