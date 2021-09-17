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أكد الحاجة إلى إعادة النظر في دواعي وأسلوب الفحص المخبري لفيروس كوفيد-19

وكيل "الصحة": ليس منطقياً حصول عموم المجتمع على جرعة ثالثة من لقاح كورونا.. لهذا السبب

كشف وكيل وزارة الصحة المساعد للصحة الوقائية الدكتور عبدالله عسيري ‏ليس من المنطقي حصول عموم المجتمع على جرعة ثالثة إذا كانت جرعتا اللقاح تمنع المرض الشديد التنويم الوفيا.

وقال "العسيري": إذا كانت جرعتا اللقاح تمنع المرض الشديد التنويم الوفيات فليس من المنطقي حصول عموم المجتمع على جرعة ثالثة.

وأضاف: في هذه المرحلة من التغطية الممتازة باللقاحات، نحن بحاجة إلى إعادة النظر في دواعي وأسلوب الفحص المخبري لكوفيد-19 والحكم على الجائحة فقط من منظور عبء المرض على المجتمع.