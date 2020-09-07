تبدأ من غدٍ.. "الحصيني" مبشّراً بحالة ماطرة: هنا قوتها وهطولاتها

فيما توقعت "الأرصاد" سحباً رعدية ورياحاً على مرتفعات جازان تمتد إلى مكة

توقع الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة "تسميات" عبد العزيز الحصيني؛ حالة ممطرة على أجزاءٍ من مكة المكرّمة والمدينة المنوّرة والباحة وعسير وجازان، تبدأ من غد الثلاثاء وتمتد فيما بعد إلى أجزاءٍ من شمال المملكة والوسطى والشرقية.

وأضاف عبر حسابه في "تويتر": "متوقع أمطار متفاوتة من مكان الى آخر من خفيفة لغزيرة وحبات بَرَد مع رياح.. قوة الحالة على الغربية والجنوبية".

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد توقعت في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، بمشيئة الله، أن يستمر تكوُّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على مرتفعات: جازان، عسير، الباحة؛ تمتد إلى مرتفعات مكة المكرّمة، في حين تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على الأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية ومنطقة نجران.

حالة الطقس الأرصاد أمطار

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07 سبتمبر 2020 - 19 محرّم 1442 08:47 AM

فيما توقعت "الأرصاد" سحباً رعدية ورياحاً على مرتفعات جازان تمتد إلى مكة

تبدأ من غدٍ.. "الحصيني" مبشّراً بحالة ماطرة: هنا قوتها وهطولاتها

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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توقع الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة "تسميات" عبد العزيز الحصيني؛ حالة ممطرة على أجزاءٍ من مكة المكرّمة والمدينة المنوّرة والباحة وعسير وجازان، تبدأ من غد الثلاثاء وتمتد فيما بعد إلى أجزاءٍ من شمال المملكة والوسطى والشرقية.

وأضاف عبر حسابه في "تويتر": "متوقع أمطار متفاوتة من مكان الى آخر من خفيفة لغزيرة وحبات بَرَد مع رياح.. قوة الحالة على الغربية والجنوبية".

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد توقعت في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، بمشيئة الله، أن يستمر تكوُّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على مرتفعات: جازان، عسير، الباحة؛ تمتد إلى مرتفعات مكة المكرّمة، في حين تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على الأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية ومنطقة نجران.

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