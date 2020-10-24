الرئيس الجزائري يدخل الحجر الصحي بعد إصابة مسؤولين بـ"كورونا"

الطاقم الطبي نصحه بالمكوث 5 أيام ابتداءً من اليوم

ذكرت الرئاسة الجزائرية، اليوم السبت، أن الرئيس عبدالمجيد تبون قرر دخول الحجر الصحي، بعد ظهور أعراض الإصابة بفيروس كورونا لدى العديد من كبار المسؤولين في البلاد.

وأوضحت الرئاسة في بيان نشرته على حسابها في موقع فيسبوك، أن الطاقم الطبي الخاص نصح "تبون" بمباشرة حجر صحي طوعي لمدة خمسة أيام ابتداءً من اليوم.