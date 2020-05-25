أمانة الشرقية تُنفذ 3500 جولة رقابية خلال رمضان.. وهذه الحصيلة

تضمّنت إغلاق 1380 محلاً لعدم التزامها بالإجراءات الاحترازية المقررة

نفّذت الإدارة العامة لصحة البيئة التابعة لوكالة شؤون البلديات، بأمانة المنطقة الشرقية، ٣٥١٩ جولة تفتيشية منها ٣٨٤ جولة مشتركة مع عدد من الجهات المعنية.

واستهدفت الجولات ١٧ ألفاً من المحلات التجارية والمسالخ، بمشاركة ٦٤ مراقباً صحياً و٣٥ مراقباً للأسواق و٣٦ طبيباً بيطرياً و١١ مساعداً للأطباء البيطريين، للتأكد من تطبيق الإجراءات الصحية والاحترازية لضمان بيئة صحية آمنة للمواطنين والمقيمين.

وأوضحت الأمانة أن هذه الجولات الرقابية التفتيشية الميدانية، وحملات التعقيم والتطهير لعدد من المحلات والأسواق التجارية والمسالخ في عدد من مدن المنطقة، هدفت إلى التأكد من المنتجات المباعة وعملاء التوصيل وطريقة حفظ المنتج المرسل إلى المنازل، والشاحنات التي تقوم بنقل المنتجات والأكلات ومصادرة المنتجات الغير سليمة مع فرض الغرامات على المحلات لعدم تطبيق إجراءات التعقيم على الشاحنات لنقل المنتجات في بيئة آمنة.

وأضافت: الجولات استهدفت أيضاً المحلات والمسالخ، واللحوم المباعة، التي أسفرت عن إتلاف ٢٢٠٢٢ كيلو جراماً من اللحوم غير الصالحة للاستخدام وإتلاف ١٤٤٤ لتراً من المواد السائلة، كما جرى رصد ١٣٨١ مخالفة من قبل بعض المحلات، التي أسفرت عن إغلاق ١٣٨١ محلاً لعدم التزامها بالإجراءات الاحترازية التي فرضتها الأمانة على تلك المحلات، فيما جرى تحصيل قيمة الغرامات على المحلات التجارية المخالفة.

وأردفت الأمانة: تم فحص ٣٣٣٨٦ رأساً من الضأن، من الحيوانات المباعة، و٢٧٨١ رأساً من الماعز و٣٧١٦ من الإبل و٣٧١٦ من البقر، مما نتج عن إعدام جزئي يقدر بـ ٢١٦٥ عضواً من هذه الحيوانات، وإعدام كلي لـ ٩٥ رأساً.

وأكدت حرصها على فحص الحيوانات المباعة والتدقيق عليها بشكل مستمر للتأكد من اللحوم الصالحة وإتلاف لغير الصالحة للاستخدام مع تطبيق الغرامات ممن لم يلتزم بالإجراءات الاحترازية التي تفرضها الأمانة على المحلات والمسالخ.

وأصدرت أمانة المنطقة الشرقية خلال تلك الفترة مجموعة من الرخص المهنية لنشاط بيع اللحوم بلغت ١١١ رخصة مهنية، وألغت ٢٣ رخصة مهنية لعدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية، كما جرى التأكد من بعض المحلات التجارية من خلال سريان الرخصة، حيث أنهت ٧٣٢ رخصة من قبل المحلات وجرى إبلاغهم بسرعة التجديد حتى لا تقع الغرامات عليهم أو يتم إغلاق المنشأة لعدم التجديد.

كما أصدرت مجموعة من الشهادات الصحية للمحلات التجارية التي طبقت الأنظمة والإجراءات، بلغت ٣١٤ شهادة صحية لعدد من المحلات التجارية ممن استوفوا الشروط، فيما انتهت ١٥١ شهادة صحية مع إبلاغ المحلات بضرورة تطبيق الإجراءات التي تفرضها الأمانة ليتم تجديدها.

وقدمت الأمانة مجموعة من المعلومات المتعددة حول تلك الجولات الرقابية اليومية ليكون المواطن والمقيم على دراية بالجهود المقدمة منها حيث شاركت بـ ٢٠٢٩ مشاركة منها ما يتعلق بالتغريدات اليومية أو الفيديوهات النوعية أو من خلال الصور والإحصائيات.

وتم بث العديد من المواد الصحفية لعدد من الصحف والمجلات، بالإضافة إلى المواقع والمنصات الإلكترونية، وتفاعلت الأمانة مع المواطنين والمقيمين عبر مركز ٩٤٠، حيث استقبل المركز ٤٤٤ بلاغاً متعدداً حول بعض الملاحظات والاستفسارات مع إحالة المواضيع للبلديات والإدارات المعنية بالأمانة للمراجعة والتنفيذ.

وأشارت الأمانة إلى أنه في حال وجود أي ملاحظات أو استفسار التواصل من خلال مركز "٩٤٠" أو من خلال قنوات الأمانة الرسمية في مواقع التواصل الاجتماعي.