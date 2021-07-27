الرئيس التونسي: الإجراءات الاستثنائية مؤقتة والحريات والحقوق لن تُمس

تعهد بحماية المسار الديمقراطي

ذكرت مصادر من منظمات محلية التقت الرئيس التونسي قيس سعيد من بينها اتحاد الشغل، أن "سعيد" تعهد بحماية المسار الديمقراطي وحماية الحقوق والحريات.

وأضافت أن "سعيد" أبلغ المنظمات أن الإجراءات الاستثنائية مؤقتة؛ بسبب تعمق الأزمة وأن الحريات والحقوق لن تُمس بأي شكل، وفقاً لـ"رويترز".