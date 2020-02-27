"جامعة حائل" معتذرةً لطلاب "الطب" عن تأخر مكافآتهم: سنحاسب المُقصر

قالت عبر متحدثها "البلوي": السبب يعود إلى تأخر رفع المسيرات من قبل الكلية

اعتذرت جامعة حائل لطلاب الامتياز بكلية الطب، عن التأخّر في صرف مكافآتهم.

وأوضح سعود البلوي متحدث الجامعة أن السبب يعود إلى تأخر رفع المسيرات من قبل كلية الطب إلى إدارة المكافآت الطلابية.

وأضاف أن مدير جامعة حائل الدكتور خليل البراهيم، وجّه بسرعة صرفها في بداية الأسبوع القادم، ومحاسبة أي متسبب يثبت عليه التقصير.

وكان الطلاب قد أنشأوا وسم #تأخير_رواتب_طلاب_امتياز_حايل؛ للمطالبة بصرف مستحقاتهم، فيما أشار بعض الطلاب إلى أن أحد أسباب عدم الصرف إجراءات لدى إدارة المراقبة المالية بالجامعة إدت إلى التأخير.

وعقّب الدكتور أحمد السلمي وكيل كلية الطب للشؤون السريرية بالجامعة، على الوسم بـ: "اليوم سيتم التحقيق في هذا الموضوع من قبل الجامعة ومعرفة الأسباب؛ لتفادي حصول هذا الأمر في المستقبل".