غزة.. شهيد و40 جريحاً برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي

خلال مسيرة العودة وكسر الحصار

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد شاب وإصابة أكثر من 40 آخرين اليوم الجمعة، خلال قمع جيش الاحتلال الإسرائيلي المشاركين في مسيرات العودة وكسر الحصار، شرقي قطاع غزة.

وقالت الوزارة، إن مواطنًا يدعى علاء نزار عايش حمدان (٢٨ عامًا) من بيت حانون استشهد برصاص الاحتلال شمال قطاع غزة خلال مشاركته في مسيرة العودة، في حين أصيب 40 بينهم 18 بالرصاص الحي شرق القطاع.

وتجمع آلاف الفلسطينيين بعد عصر الجمعة في مخيمات العودة الخمس المقامة على الحدود الشرقية لقطاع غزة، استجابة لدعوة الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة في الجمعة، التي حملت اسم "المصالحة خيار شعبنا".

واقترب المئات من المتظاهرين من السياج الحدودي، وحاول بعضهم رشق قوات الاحتلال بالحجارة، فيما بادرت تلك القوات باستهداف المتظاهرين بالرصاص وقنابل الغاز ما أدى لوقوع الإصابات.

