"النهابي" و"جواهر" والخرس".. هنا أبرز قرارات "تصفية" في اجتماعها 422

4 مساهمات عقارية أتمت تسليم أوراقها للبنك العربي لتحويل المبالغ لحساباتهم

أعلنت لجنة المساهمات العقارية "تصفية"، مساء أمس الأربعاء، عن أبرز قرارات اجتماع اللجنة رقم 422 المنعقدة في يوم الأربعاء 10 فبراير الجاري.

وأوضحت اللجنة: بيع أرض، وصرف مستحقات مالية لمصلحة المساهمين في أربع مساهمات عقارية، بعد أن أتموا تسليم أوراقهم للبنك العربي، استعدادًا لتحويل المبالغ المالية إلى حساباتهم. وشملت القرارات:

أولًا- "مساهمات النهابي"؛ حيث تم:

1- إلزام صاحب المساهمات بمبلغ قدره (13.263.525) ثلاثة عشر مليونًا ومئتين وثلاثة وستون ألفًا وخمس مئة وخمسة وعشرون ريالًا يمثل إجمالي مستحقات المساهمين المتقدمين بأصول سنداتهم.

2- صرف مبلغ قدره (3.214.137.59) ثلاثة ملايين ومئتان وأربعة عشر ألفًا ومئة وسبعة وثلاثون ريالًا وتسع وخمسون هللة محاصصة بين المساهمين الذين لم يُصرف لهم سابقًا.

ثانيًا- "مساهمة جواهر النمر"، وشملت:

1- تطبيق الفقرة الثالثة من آلية عمل اللجنة؛ وذلك بالتهميش بعدم التصرف على سجل صك أرض المساهمة من كتابة العدل الأولى بالدمام.

2- بيع أرض المساهمة.

ثالثًا- "مساهمة الخرس الوسطى":

صرف رؤوس أموال حاملي أصول سندات مساهمة الخرس الوسطى بناءً على القائمة الواردة في التقرير المحاسبي المقدم من المحاسب القانوني.

رابعًا- "مساهمة جواهر المطار":

صرف مستحقات المساهمين بعد تقديم أصل الشهادة وإثبات السداد بحيث يقدم الأقدم سدادًا.

يشار إلى أن لجنة المساهمات العقارية "تصفية" تخطت حاجز (10.000.000.000) عشرة مليارات ريال في إطار جهودها لإعادة حقوق المساهمين في مساهمات متعددة.