تصميم وتصنيع وإطلاق.. مصر تخطط لإنتاج قمر صناعي بالكامل

ينفذ خلال 28 شهرًا ويخصص لأغراض التصوير الطيفي

أعلنت وكالة الفضاء المصرية عن تقديم تصور متكامل وخطة عمل لتصنيع قمر صناعي مصري بالكامل 100 في المئة.

ونقلت صحيفة "أخبار اليوم" عن الرئيس التنفيذي للوكالة محمد القوصي، أن العمل جار في تصنيع القمر، وأن تنفيذه سيكون خلال 28 شهرًا ليتم إطلاقه بعد ذلك.

وبيّن "القوصي" أن المشروع يتضمن تصميم وتصنيع وإطلاق وتشغيل القمر لأغراض التصوير الطيفي.

وأنشأت مصر الوكالة بموجب القانون رقم 3 لسنة 2018، كهيئة عامة اقتصادية لها الشخصية الاعتبارية، وتتبع رئيس الجمهورية.

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01 يونيو 2021 - 20 شوّال 1442 04:13 PM

ينفذ خلال 28 شهرًا ويخصص لأغراض التصوير الطيفي

تصميم وتصنيع وإطلاق.. مصر تخطط لإنتاج قمر صناعي بالكامل

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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أعلنت وكالة الفضاء المصرية عن تقديم تصور متكامل وخطة عمل لتصنيع قمر صناعي مصري بالكامل 100 في المئة.

ونقلت صحيفة "أخبار اليوم" عن الرئيس التنفيذي للوكالة محمد القوصي، أن العمل جار في تصنيع القمر، وأن تنفيذه سيكون خلال 28 شهرًا ليتم إطلاقه بعد ذلك.

وبيّن "القوصي" أن المشروع يتضمن تصميم وتصنيع وإطلاق وتشغيل القمر لأغراض التصوير الطيفي.

وأنشأت مصر الوكالة بموجب القانون رقم 3 لسنة 2018، كهيئة عامة اقتصادية لها الشخصية الاعتبارية، وتتبع رئيس الجمهورية.

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