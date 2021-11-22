بمهرجان الدراجات العربية .. لاعب الأخضر للدراجات "الدريعي " يخطف الذهبية

حقق عبدالعزيزالدريعي لاعب المنتخب السعودي للدراجات، المركز الأول وحصد الميدالية الذهبية في منافسات سباق الكيرين لدراجات المضمار لفئة الشباب، بمهرجان الدراجات العربية الذي ينظمه الاتحاد المصري للدراجات في القاهرة العاصمة المصرية.



وجاء منتخب الإمارات ثانيًا وحقق الميدالية الفضية ونال منتخب المغرب الميدالية البرونزية في السباق نفسه.



ويُشارك في المهرجان 17 منتخبًا عربيًا: السعودية، مصر، الإمارات، الجزائر، البحرين، الأردن، سوريا، العراق، قطر، لبنان، فلسطين، عمان، الكويت، ليبيا، اليمن، والسودان، والمغرب.