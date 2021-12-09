لقيادة النصر حتى نهاية الموسم.. وصول الأرجنتيني "روسو" للرياض

وصل قبل قليل إلى العاصمة السعودية الرياض، مدرب نادي النصر الجديد الأرجنتيني "روسو"، وذلك لقيادة الفريق الكروي الأول، خلفاً للبرتغالي"بيدرو".

وكان في استقباله "جييرمو نيلسن " سفير جمهورية الأرجنتين لدى المملكة والرئيس التنفيذي بنادي النصر أحمد الغامدي .

الجدير بالذكر أن النصر كان قد وقع مع المدرب "روسو" ، الأحد الماضي، لقيادة دفة الفريق "فنياً" حتى نهاية الموسم الجاري .