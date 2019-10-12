"الخارجية" الباكستانية: لا صحة لوساطة "عمران خان" بين السعودية وإيران

نفت إرسال أيّ رسائل أو خطابات أو قيام إسلام أباد بأيّ دور

أصدرت وزارة الخارجية الباكستانية، بياناً للرد على الأخبار المكذوبة المتداولة عن وساطة رئيس وزراء باكستان عمران خان؛ بين السعودية وإيران.

وجاء في البيان، الذي نُشر على موقع الوزارة -طبقاً لقناة "العربية"-، أن هنالك تقارير في بعض وسائل الإعلام الأجنبية، تقول إن السلطات السعودية أرسلت خطاباً أو رسالة لرئيس الوزراء الباكستاني ليوصلها إلى القيادة الإيرانية من أجل الحوار بين إيران والسعودية.

وذكرت بعض التقارير أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، هو مَن أرسل الخطاب أو الرسالة.

وشدّد بيان "الخارجية" الباكستانية، على أنه ليس لهذه التقارير أيّ أساس من الصحة؛ لأنه لم يُرسل مثل هذه الرسالة أو الخطاب، ولم تطلب المملكة العربية السعودية من باكستان القيام بأيّ دور وساطة مع إيران.

تجدر الإشارة إلى أن المبادرة من أجل إمكانية إجراء حوارٍ بين المملكة العربية السعودية وإيران -البلدين الشقيقين لباكستان- تُعد محاولة من رئيس وزراء باكستان لتأمين السلام في المنطقة.