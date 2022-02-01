متحدث الموارد البشرية: حالة التحصين في "توكلنا" هي شرط دخول المنشآت

قال: على منشآت القطاعين الاكتفاء بالتحقق وتطبيق البروتوكولات المعتمدة

أوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية سعد آل حماد؛ أنه بدايةً من اليوم 1 فبراير تلقي الجرعة التنشيطية شرطاً لاستمرار ظهور حالة (محصن) في تطبيق توكلنا لكل مَن مضى (8) أشهر أو أكثر على تلقيهم الجرعة الثانية.

وتابع آل حماد: على منشآت القطاعين العام والخاص الاكتفاء بالتحقق من حالة التحصين والحالة الصحية في تطبيق (توكلنا)، وتطبيق البروتوكولات المعتمدة.