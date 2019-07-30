"بلدية طريف" تبدأ التشغيل التجريبي لمشروع المسلخ

لفحص الجاهزية لتجربة المعدات والآلات ومعالجة الاختلالات

بدأت بلدية محافظة طريف التشغيل الأولي التجريبي لمشروع (مسلخ البلدية)، بهدف اختبار وتجربة المعدات والآلات الخاصة التي تم تجهيز المسلخ بها.

ويهدف مسلخ البلدية إلى فحص جاهزية المرافق التابعة له، ومعالجة أيّ اختلالات في جاهزية هذه المعدات والآلات والمرافق، وتحقيق الأداء الأمثل للمشروع.