بحملات توعوية.. مجمع صحي ينبع يُعرِّف مرتادي الأسواق بطرق التصدي لكورونا

ضِمن الإجراءات الوقائية والاحترازية التي اتخذتها الحكومة لمواجهة انتشار الفيروس

نفّذ المجمع الصحي بمحافظة ينبع، جولة في الأسواق التجارية والمحلات الغذائية؛ وذلك لتثقيف المتسوقين والمتسوقات من المواطنين والمقيمين على طرق الوقاية الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد وتوعيتهم للحد من انتشاره.

وتفصيلًا، قامت الفِرَق الصحية بجولاتها المكثفة من أجل تعزيز التوعية الصحية في المراكز التجارية والمحلات الغذائية بثقافة التباعد الاجتماعي بين المتسوقين، وتقديم التوجيهات والإرشادات الوقائية وطريقة غسيل اليدين الصحيحة والطريقة الصحيحة لاستخدام المعقمات لمواجهة فيروس كورونا المستجد؛ حيث يتم توعيتهم وتثقيفهم صحيًّا للتصدي للفيروس والحد من انتشاره.

كما أكد الفريق الصحي للمتسوقين والمتسوقات، أهمية الالتزام بتعليمات وزارة الصحة والإجراءات الوقائية، وعدم الخروج من المنازل إلا للضرورة؛ حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين بالمحافظة وتوعية متسوقي المحلات التجارية والمحلات الغذائية على أهمية النظافة العامة والشخصية؛ وذلك ضِمن الإجراءات الوقائية والاحترازية التي اتخذتها الحكومة لمواجهة فيروس كورونا المستجد والحد من انتشاره؛ حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين.