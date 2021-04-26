القيادة تعزي رئيس المجلس العسكري بتشاد في وفاة "ديبي"

دعت الله أن يتغمد الفقيد برحمته ويسكنه فسيح جناته

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية عزاء ومواساة للجنرال محمد إدريس ديبي رئيس المجلس العسكري الانتقالي بجمهورية تشاد، في وفاة الرئيس إدريس ديبي إتنو.

وقال الملك: "تلقينا ببالغ الأسى نبأ وفاة فخامة الرئيس إدريس ديبي إتنو، وإننا إذ نبعث لكم ولأسرة الفقيد وللشعب التشادي أحر التعازي وصادق المواساة، لنسأل الله ـ سبحانه وتعالى ـ أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء ومكروه، وإنا لله وإنا إليه راجعون".

وبعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية عزاء ومواساة للجنرال محمد إدريس ديبي رئيس المجلس العسكري الانتقالي بجمهورية تشاد، في وفاة الرئيس إدريس ديبي إتنو.

وقال سمو ولي العهد : "بلغني نبأ وفاة فخامة الرئيس إدريس ديبي إتنو، وإنني إذ أعرب لكم ولأسرة الفقيد وللشعب التشادي عن أحر التعازي وبالغ المواساة، لأسأل المولى ـ عز وجل ـ أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء ومكروه، وإنا لله وإنا إليه راجعون".