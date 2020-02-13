الآن في السعودية.. عمليات استبدال المفاصل بـ"الذراع الروبوتية"

بمركز الجراحات بـ"مدينة الخدمات الإنسانية" وعبر برنامج متخصص

منذ افتتاح مركز الجراحات المتقدمة في مدينة سلطان بن عبدالعزيز للخدمات الإنسانية كانت المدينة هي الأكثر حرصاً على تطوير إجراءات هذه الجراحات بأفضل التقنيات العالمية، إلى أن أصبحت هي الأكثر إقامة لعمليات المفاصل الصناعية على مستوى مستشفيات المملكة.

وتأتي هذه النجاحات ضمن حرص المدينة على مزامنة التقنيات الطبية الحديثة، وتوفير فريق متعدد التخصصات الطبية ضمن أعلى المعايير العالمية، ومن هذا المنطلق أطلق مركز الجراحات المتقدمة برنامجاً متخصصاً لجراحات استبدال مفصل الركبة بتقنية الذراع الروبوتية؛ حيث تعد هذه التقنية الحديثة الأولى من نوعها في المملكة.

تعتمد تقنية "الروبوت" على تطورات تكنولوجية تمكّن الجراح من رؤية المنطقة التي يُجري عليها الجراحة عبر الأبعاد الثلاثية، ومن خلالها يتمكن الجراح من التمييز بين الأنسجة المجاورة للركبة؛ لتجنب تضررها وإجراء القطع العظمي للأجزاء التالفة من الركبة بدقة عالية، بالإضافة إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لموازنة المفصل ووضع المفصل الصناعي في موضع مناسب وبشكل دقيق.

وقد أشارت الدراسات إلى أن هذه التقنية الحديثة تحسّن من الأداء الوظيفي ومستوى الحركة للركبة مقارنةً بالجراحة التقليدية، مما يسهم في تسريع فترة التعافي.

يُذكر أن هذه التقنية تعتبر آمنة بل وتقلل من المضاعفات الجراحية مقارنة بالعملية التقليدية، كما تتميز مدينة سلطان بن عبدالعزيز للخدمات الإنسانية متمثلة بمركز الجراحات المتقدمة بتقديم أفضل التقنيات الحديثة في جراحة المفاصل، حيث يتم إجراء عمليات تبديل مفصل الركبتين في جراحة واحدة، مما يسهم في تقليل المخاطر وتوفير الوقت ومساعدة المريض على التخلص من عناء المرض في أسرع وقت.

وسعياً لتحقيق أفضل النتائج تسعى مدينة سلطان بن عبدالعزيز للخدمات الإنسانية على تقديم خدماتها الطبية وفق أحدث المعايير من خلال توفير الطاقم الطبي المتكامل، والذي تسعى من خلاله إلى الوصول لتحقيق جميع الأهداف المرسومة بالتزامن مع رؤية المملكة 2030 في تطوير القطاع الصحي.