"القرني" ملازم أول بالحد الجنوبي

صدر الأمر الملكي الكريم بترقية الملازم علي ذيبان علي القرني، أحد أبطال القوات المسلحة بالحد الجنوبي إلى رتبة ملازم أول.

وعبّر "القرني" عن سعادته وشكره الجزيل للقيادة بهذه الثقة؛ مؤكدًا أنها حافز لبذل المزيد من الجهد والعطاء؛ خدمةً للدين ثم المليك والوطن.