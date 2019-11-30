"عبدالمهدي" داعياً البرلمان لاختيار بديل: وصلنا إلى نقطة نهاية

طالب حكومته بإفساح المجال لغيرها لمعالجة الوضع الراهن

دعا رئيس الوزراء العراقي المستقيل عادل عبد المهدي، اليوم السبت، برلمان العراق إلى اختيار بديل له في رئاسة الحكومة بشكل سريع، مشيراً إلى أنه "بعد مرور سنة على تشكيل الحكومة وصلنا إلى نقطة نهاية".



وقال "عبدالمهدي" في حديث متلفز: إن "تركي هذا المنصب مهم لحل الأزمة في البلاد، وعلى الحكومة أن تفسح الطريق لغيرها لمعالجة الوضع الراهن".

واعتبر "عبدالمهدي" أن حكومته سوت الملفات مع سائر الدول الإقليمية.