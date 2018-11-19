مفتي البوسنة والهرسك يشيد بما تقدمه المملكة لضيوف الرحمن

خلال استقبال نائب وزير الحج له

التقى نائب وزير الحج والعمرة، الدكتور عبدالفتاح بن سليمان مشاط، بمكتبه في الوزارة بجدة، اليوم، رئيس العلماء، المفتي العام في جمهورية البوسنة والهرسك، الدكتور حسين كفازوفيتش، والوفد المرافق له.

جرى خلال اللقاء تبادل الأحاديث الودية، وبحث عدة موضوعات في شؤون الحج والعمرة، والخدمات المقدمة لضيوف الرحمن.

وأشاد مفتي البوسنة والهرسك، بما تبذله حكومة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمين ــ حفظهما الله ــ من مجهودات متواصلة ورعاية كريمة بضيوف الرحمن، وتوفير سبل الراحة والتيسير لهم.