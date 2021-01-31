دعوة للإبلاغ.. 12500 جولة رقابية على المنشآت وقصور الأفراح بحائل

لتطبيق الاشتراطات الصحية وتعزيز الإجراءات الاحترازية للحد من "كورونا"

نفّذت أمانة منطقة حائل والبلديات التابعة لها، خلال شهر يناير الحالي، 12500 جولة رقابية على المنشآت والمحال والمراكز التجارية وقصور الأفراح؛ للتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية وتعزيز الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا.

وأكّدت الأمانة حرصها على سلامة وصحة المواطنين والمقيمين بالمنطقة، داعية الجميع إلى الإبلاغ عن أيّ مخالفات للإجراءات الاحترازية عبر الاتصال على الرقم (940) أو عبر تطبيق "بلدي 940".