مدير جامعة المجمعة يعتمد ترقية 340 موظفاً وموظفة.. و"سبق" تنشر أسماءهم

من المرتبة الأولى وحتى الخامسة.. و569 تمت ترقيتهم هذا العام

اعتمد مدير جامعة المجمعة الدكتور خالد بن سعد المقرن توصية لجنة الترقيات بترقية عدد 340 من موظفي وموظفات الجامعة من مستحقي الترقية من المرتبة الأولى وحتى المرتبة الخامسة ليصبح من تمت ترقيتهم هذا العام 569 على مختلف المراتب.

وقدم مدير جامعة المجمعة التهنئة لجميع الموظفين الذين شملهم محضر الترقية، ودعاهم إلى بذل المزيد من الجهود في خدمة الوطن والمساهمة في رقي مجتمع الجامعة، والعمل الجاد على تطوير قدراتهم الإدارية بما يضمن تطور المنظومة الإدارية للجامعة في ظل ما تشهده المملكة من تطور متسارع في مجال الموارد البشرية.

وفي هذا السياق صرَّح وكيل جامعة المجمعة رئيس لجنة الترقيات الدكتور مسلَّم بن محمد الدوسري بأن اعتماد هذه التوصية قد جاء بعد الترتيبات الجادة من قبل اللجنة وعمادة الموارد البشرية فيما يخص مستحقي الترقية، وتصنيف تلك الوظائف وفقاً للمفاضلة التي تمت بين مستحقي الترقية، وتمنى سعادته التوفيق والسداد لمن تمت ترقيتهم، ودعا الموظفين والموظفات إلى بذل المزيد من العمل الجاد لضمان استمرار ما وصلت إليه الجامعة من تطور.

وجاءت أسماء الموظفين والموظفات التي شملتهم الترقية كالتالي :



فهد نواف سلیمان المطیري

احمد عبدالرحمن سالم العمر

مزعل عبداالله مزعل العشري

محمد منصور محمد المنصور

محمد عبدالرحمن عبدالعزیز البراهیم

موسى علي ابراهیم السعید

عمر عبدالعزیز عبدالرزاق السعید

عبدالإله سعد سلیمان السلطان

محمد أحمد عثمان الضویحي

مساعد عبدالعزیز أحمد الثمیري

عبداالله سلیمان عبداالله المشل

عبداالله احمد سعد القدیري

عواض محمد عامر الرشیدي

طارق صالح ابراهیم الصالح

رائد علي سالم المطیري

زید حمد ابراهیم الفیصل

خالد ناصر مرزوق السعیدان

عبدالعزیز صالح فهد الدهمشي

عیسى عبدالعزیز ابراهیم الخریف

محمد تركي حسن العصیمي

ماجد عبداالله ناصر الماجد

بدر منصور محمد المنصور

ابراهیم محمد دخیل القشعمي

عبدالاله راشد عبدالعزیز العسعوس

احمد عبداالله احمد الضعیان

سلطان عبید شمروخ المطیري

عبدالعزیز عبدالرحمن عبداالله المنیع

عبدالرحمن محمد فهد العطیشان

عبدالرحمن عبدالرحمن الدویش

عبدالمحسن حمود عبداالله الجاراالله

عبدالرحمن عثمان ناصر البرغش

ابراهیم احمد ابراهیم الشنیفي

عبداالله ناصر عبداالله العبداالله

عبداالله خالد بادي البقمي

سلطان محمد مطلق العتیبي

فارس غازي یوسف المطیري

عبداالله متعب الحمیدي المطیري

نایف سهل غازي العتیبي

سعود سلطان ابراهیم السلطان

سحر محمد سعد السویلم

دنیا خالد محمد بن حسن

متعب عبداالله سعد الحریص

صالح سعود صالح السیف

محمد صعیب هدیریس المطیري

نوره عبداالله محمد العتیبي

منیره صالح حمدان السكران

حمد علي حمد السلوم

مها عبداالله ناصر العثمان

نجوم عبدالعزیز محمد الناجم

هجاج شعیب عواض المطیري

فیصل محمد عبداالله العیبان

صالح عبدالعزیز ناصر الدریویش

مزنه محمد عماش العتیبي

لیلى محمد عبدالعزیز المسعود

شریفه حمد فوازان الفوزان

زوید عبدالكریم حمد الزوید

عبدالمحسن عبدالعزیز عبدالمحسن العتیقي

سعود حراب عید المطیري

ندى دویش محمد الدویش

محمد سعد حمود المطیري

عبدالرحمن حماد معنز العیباني

سلمى أحمد عبداالله الحمدان

عبدالعزیز هلال هلیل المطیري

عماد حسن حریمس المطیري

أحمد عبداالله غازي المطیري

سلیمان عبداالله سلیمان الطیار

عبدالعزیز عبدالرحمن إبراهیم الدحوم

عبدالرحمن فهد مریزیق البرازي

بدریه ماطر دویلان المطیري

جواهر عبدالعزیز عبدالمحسن الزبن

هدى عبداالله محمد الدویش

فواز حراب عید المطیري

هناء مناحي دغیشم الدغیشم

عبداالله عبدالعزیز عبدالمحسن الحقیل

ولاء عثمان عبدالرحمن الدهش

هیا جازي هلال الرشیدي

خلود جعیلان فهد الرشیدي

ابراهیم عثمان برغش البرغش

احمد سلمان حنیان الرشیدي

سلطان عبدالكریم محمد العلیان

ایمان سالم ابراهیم العود

سلمان ملفي غالب المطیري

وضحاء متعب الحمیدي المطیري

یوسف أحمد محمد المعتق

فواز صالح محیا المطیري

نایف محسن عبید القصیم

فیصل ذیاب ذویبان المطیري

اروى حمد عبداالله العواد

علي عبدالعزیز علي الحمد

عبداالله هجاج دحیان المطیري

عبدالعزیز محمد عبدالعزیز الهبدان

نوال عبداالله محمد الربیعه

عائشه ابراهیم حمد السلوم

منصور نافع زید الحربي

محمد إبراهیم أحمد المناع

خالد احمد محمد العیسى

متعب فهد محمد الرامي

مقبل سلیمان مقبل الملحم

مقرن أحمد إبراهیم الدریویش

النیره تركي طالع بن سقیان

عمر براهیم احمد الضعیان

عبدالكریم إبراهیم علي النمله

عبداالله محمد نخیلان المطیري

فهد عبداالله نهیر الثبیتي

سلطان محمد رجاء المطیري

غنام عباد مشعل البدیري

عبدالعزیز عبدالكریم محمد العلیان

محمد عبداالله إبراهیم بن سلوم

متعب غضیان غازي المطیري

سلیمان فهد سلیمان الفضل

حماد براهیم محمد الخلف

بدور بندر محمد العسكر

أمیره مسفر عبداالله المسفر

احمد عبدالعزیز احمد الوزان

نویر فهید صالح المطیري

علي لافي ماشع المطیري

صالح أحمد محمد الشایع

ماجد عبداالله محمد الجغواني

محمد عبدالرحمن محمد السبیت

صالح سلیمان صالح الخنیني

رائد عبداالله غصین المطیري

خالد سعود مشحن المطیري

محمد غازي عاید العتیبي

علي عبید مرزوق المطیري

لطیفه فهد محمد المعیوف

عبدالحكیم أحمد عبدالعزیز الدویش

حمود حمدي الحمیدي الحربي

یزید موسى عبدالعزیز الموسى

أمل سلیمان عبداالله الفجر

راشد محمد راشد ابا الصافي

عبدالاله عبدالرحمن عبدالعزیز الزومان

خالد ذیاب ذویبان المطیري

مقبل علي عبداالله المقبل

عبداالله ثاني عودة العنزي

یوسف لافي الحمیدي المطیري

احمد نداء منیر المطیري

احمد حسین حمد الحسینان

نواف فهد محمد المطیري

تركي عید عبداالله الرشیدي

خالد حمد عبدالرحمن المناع

خالد فهد سمیح المطیري

معاذ احمد راشد الرومي

بجاد عبید مبارك العتیبي

عبداالله عبدالعزیز محمد السعید

عبدالعزیز سعود طلق المطیري

سلیمان عبداالله موسى البهلال

طارق سعود عبداالله الفنیسان

ماجد عبداالله سعد السلبود

مساعد محمد عبداالله الملیفي

عبداالله عامر ردن المطیري