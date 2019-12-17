لتنفيذ أهداف مشتركة .. اتفاقية بين "المرئي والمسموع" و"الزكاة والدخل"

بمبدأ العمل التكاملي وبهدف بحث سبل وتسهيل الأعمال والإجراءات

أبرمت الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع، اتفاقية تعاون مشترك مع الهيئة العامة للزكاة والدخل، بهدف التعاون بين الجانبين في المجالات المشتركة وتطويرها.

وجرى التوقيع بحضور محافظ هيئة الزكاة والدخل المهندس سهيل بن محمد أبانمي، والرئيس التنفيذي للهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع المكلف سعود بن نصار الحازمي.

وتهدف الاتفاقية إلى تفعيل أطر التعاون بين الهيئتين لتنفيذ الأهداف المشتركة وبحث سبل وتسهيل الأعمال والإجراءات.

تأتي الاتفاقية في إطار حرص الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع والهيئة العامة للزكاة والدخل على مبدأ العمل التكاملي الذي سيُنظّم تنفيذ المهام المشتركة للطرفين وتقديم الدعم اللازم لبرامجهما.