""التقاعد" تشارك في فعاليات المنتدى العالمي للضمان الاجتماعي

بحضور أكثر من 1300 مشارك من 150 دولة

شاركت المؤسسة العامة للتقاعد، في فعاليات المنتدى العالمي للضمان الاجتماعي، الذي نظمته الجمعية الدولية للضمان الاجتماعي (ISSA) في مدينة بروكسيل، من الفترة 14 وحتى 18 أكتوبر الجاري، بحضور أكثر من ١٣٠٠ مشارك يمثلون 150 دولة.

ومثّل المؤسسة في هذه الفعالية الدولية وفد برئاسة محافظ المؤسسة محمد بن طلال النحاس، حيث حضر على هامش المنتدى، اجتماع المجلس التنفيذي رقم 119، واجتماع لجنة الترشيحات بصفته عضواً في المجلس واللجنة.

وتم خلال الاجتماعين مناقشة أوراق العمل المرتبطة بالقضايا والموضوعات المتعلقة بأنظمة التقاعد والتأمينات على مستوى دول العالم، وبحث أبرز التحديات التي تواجه تلك الأنظمة ووضع الحلول المبتكرة لها.

كما قدمت المؤسسة ضمن جلسات المنتدى، جلسة عن "الحوكمة الرقمية"، تم خلالها عرض تجربة المؤسسة الرائدة في مجال الحوكمة والحلول، والممارسات الناجحة التي نفذتها المؤسسة في هذا المجال، وكذلك عرض مبادراتها في مجال تطبيق مفاهيم الحكومة الإلكترونية.

وخلال اليوم الأخير للمنتدى العالمي للضمان الاجتماعي (WSSF) جرت انتخابات المكتب التنفيذي لجمعية الضمان الدولية (ISSA)وأوصت باستمرار عضوية المملكة في الدورة الجديدة، نتيجةً لجهودها الفعالة في مجال الحماية الاجتماعية.

يذكر أن المؤسسة انضمت للجمعية الدولية للضمان الاجتماعي في عام ٢٠٠٨م، وقد انتخب محافظ المؤسسة، عضواً للمكتب التنفيذي للجمعية في عام ٢٠١٧م، وقد نالت المؤسسة عددًا من شهادات التقدير من جمعية "ISSA" في مجال الحوكمة والبنية المؤسسية واستمرارية العمل وخدمة العملاء.

