4 عادات خاطئة تسرع ظهورَ الشعر الأبيض في سنّ مبكرة.. كيف تتجنّبها؟

الإجهاد والضغط النفسي أهمها

رغم أن الشعر الأبيض يرتبط بتقدم العمر، إلا أن هناك بعضَ العادات اليومية التي لا ينتبه إليها كثيرون قد تؤدي إلى ظهور الشعر الأبيض في سن مبكرة.

وبحسب تقرير نشرته "سكاي نيوز" فإن هذا العادات ما يلي:

- ضعف الاهتمام بالتغذية السليمة؛ وهو ما يعني نقص الميلانين المسبّب الرئيس لظهور الشعر الأبيض؛ لذلك يُنصح بتناول الأطعمة التي تساعد على زيادة نسبة الميلانين بالجسم، مثل السلمون والحبوب الكاملة والجزر والخضراوات.

ووفقًا للتقرير: يؤدي نقص فيتامين "د" بالجسم إلى ظهور الشعر الأبيض، ويمكن الحصول عليه من خلال التعرُّض للشمس، وتناول بعض الأطعمة مثل السلمون، والسردين، التونة، المحار، صفار البيض، وعيش الغراب، كما تسبّب الأطعمة الدسمة خللًا في هرمونات الجسم، التي لها دور كبير في تغير لون الشعر.

-التعرُّض للمواد الكيمياوية؛ وهو من أكثر العادات الخاطئة التي تسهم في ظهور الشعر الأبيض مبكّرًا هي كثرة التعرُّض للمواد الكيماوية؛ حيث تشمل هذه المواد: المنظفات المستخدمة في المنزل، ومستحضرات تعطير الجو، والمبيدات الحشرية، وكذلك مستحضرات الشعر مثل الشامبو والصبغة وأنواع الصابون الكيميائي. كما أن التلوث الناتج عن العوامل الخارجية مثل عوادم السيارات والأدخنة التي تسبب تلوث الهواء، يمكن أن تسهم في سرعة شيخوخة الشعر، وفق ما ذكر موقع "ويب طب".

-الإجهاد والضغط النفسي؛ حيث يمكن ملاحظة أن الأشخاص المعرضين للإجهاد والضغط النفسي بشكل كبير هم الأكثر إصابةً بالشعر الأبيض في مرحلة عمريّة مبكّرة؛ حيث يرافق الإجهاد التدخين الذي يسبّب تلف خلايا الميلانين وانخفاض نسبته بالجسم.

-عدم الاهتمام بنظافة فروة الرأس؛ حيث يُنصح دائمًا بالحفاظ على نظافة فروة الرأس وصحّتها، لتجنُّب انسداد مسام الشعر وتراكم الدهون والأوساخ بها.

وللوقاية من هذه المشكلة: يشدّد الخبراء على ضرورة تناول المزيد من مضادات الأكسدة، مثل الفواكه والخضراوات الطازجة والشاي الأخضر والسمك، بالإضافة إلى تجنُّب المواد الكيماوية قدر المستطاع، ومحاولة الإقلاع عن التدخين، بالنسبة للمدخنين.