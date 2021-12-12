الولايات المتحدة تسجّل 152,970 إصابة جديدة بكورونا و1,823 وفاة

سجّلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية 152,970 إصابة جديدة و 1,823 حالة وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد.
ووفقًا للإحصاءات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، فقد وصل عدد الإصابات إلى 49,748,387، فيما بلغ عدد الوفيات 793,937.
بلغ إجمالي الإصابات 49,748,387 والوفيات 793,937 شخصًا
سجّلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية 152,970 إصابة جديدة و 1,823 حالة وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد.
ووفقًا للإحصاءات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، فقد وصل عدد الإصابات إلى 49,748,387، فيما بلغ عدد الوفيات 793,937.