"الصحة" تعلن عن تخصيص عيادات "تطمن" لكل من يشعر بأعراض كورونا

تعمل على مدار الساعة في جميع مناطق المملكة

أعلنت وزارة الصحة عن تخصيص عيادات "تطمن" لكل من يشعر بأعراض كورونا مثل ارتفاع درجة الحرارة، وتعمل 24 ساعة طوال الأسبوع.

وقالت الوزارة في تغريدة عبر حسابها الرسمي بتويتر: "عيادات تطمن مخصصة لكل من يشعر بأعراض كورونا مثل ارتفاع درجة الحرارة، وتعمل 24 ساعة طوال الأسبوع".

‏وأضافت: "بدأنا في عدة مناطق وستكون العيادات في جميع مناطق المملكة بإذن الله".

‏مواقع العيادات على الرابط التالي:

‏‪s.moh.gov.sa/Clinics

فيروس كورونا الجديد وزارة الصحة

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06 يونيو 2020 - 14 شوّال 1441 09:16 PM

تعمل على مدار الساعة في جميع مناطق المملكة

"الصحة" تعلن عن تخصيص عيادات "تطمن" لكل من يشعر بأعراض كورونا

عبدالحكيم شار

الرياض

2 5,652

أعلنت وزارة الصحة عن تخصيص عيادات "تطمن" لكل من يشعر بأعراض كورونا مثل ارتفاع درجة الحرارة، وتعمل 24 ساعة طوال الأسبوع.

وقالت الوزارة في تغريدة عبر حسابها الرسمي بتويتر: "عيادات تطمن مخصصة لكل من يشعر بأعراض كورونا مثل ارتفاع درجة الحرارة، وتعمل 24 ساعة طوال الأسبوع".

‏وأضافت: "بدأنا في عدة مناطق وستكون العيادات في جميع مناطق المملكة بإذن الله".

‏مواقع العيادات على الرابط التالي:

‏‪s.moh.gov.sa/Clinics

الرابط المختصر

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فيروس كورونا الجديد وزارة الصحة

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