توثيق أسماء فحول ومنقية الأمير تركي بن محمد

عبر منصة "سَمها" الإلكترونية

أعلن نادي الإبل، رسميًا عن توثيق أسماء فحول ومنقية وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الأمير تركي بن محمد بن فهد، عبر منصة "سَمها" الإلكترونية.



يأتي ذلك في إطار سعي النادي لتوثيق كل أسماء المنقيات عبر منصة "سمها"، لتكون بمثابة الاسم الخاص الذي يرتبط بصاحب المنقية كعلامة محفوظة له لا يشاركه أحد فيها.